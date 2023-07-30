В Марий Эл число погибших из-за падения деревьев выросло до восьми

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Количество жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми человек, десять госпитализированы

В Марий Эл число погибших из-за падения деревьев выросло до восьми

Фото: МЧС России

Читайте нас в: Дзен Новости

Пронесшийся в Волжском районе республики ураган повалил деревья прямо на палатки туристов.

Число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл выросло до восьми, трое из них — дети. Об этом сообщает республиканской ГУ МЧС.

«По состоянию на 10:00, по предварительной информации, пострадали 29 человек, из них погибли восемь человек, включая трех детей», — говорится сообщении.

Уточняется, что все случаи гибели людей произошли из-за падения деревьев возле озера Яльчик в Волжском районе. Там же пострадали 19 человек. Еще двое получили повреждения в районе озера Таир в Звениговском районе. Несчастные случаи произошли на территории палаточных туристических лагерей, не зарегистрированных в МЧС.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев ранее сообщил, что пронесшийся в Волжском районе республики ураган повалил деревья прямо на палатки возле озер Яльчик и Таир, где расположились любители «дикого» отдыха. На месте трагедии работают экстренные службы, дороги уже расчищены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный шторм, разыгравшийся в Приволжье, привел к гибели девяти человек. Шквальный ветер повредил кровли десятков жилых домов и семи социальных объектов, несколько районов остались без электричества.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:13
Чума на нашу голову: ученые заявили о новой смертельной угрозе для человечества
16:58
Половое извращение: ТОП самых частых отклонений в сексе и причины их появления
16:39
Все больше странностей: появились новые подробности смерти мужа певицы Натали
16:21
Путин и главы африканских государств посетили Кронштадт
16:08
В Марий Эл число погибших из-за падения деревьев выросло до восьми
15:56
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка: подробности

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Нашли на козырьке дома: жуткие подробности смерти мужа певицы Натали
Дрожащим голосом: певица Натали ответила на слухи о смерти любимого мужа
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео