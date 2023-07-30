Смертоносный шторм в Приволжье унес жизни девяти человек

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 123 0

При непогоде пострадали десятки граждан. Что сейчас происходит в регионе?

Смертоносный шторм в Приволжье унес жизни девяти человек

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Погода

Мощный шторм, разыгравшийся в Приволжье, привел к гибели девяти человек. Информацию подтвердили в МЧС России.

Согласно официальным данным, из-за непогоды в регионе также пострадали 76 человек.

«Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа (Республики Татарстан и Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области) оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них 9 — погибли», — цитирует источник в МЧС ТАСС.

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В результате шторма в Приволжье несколько районов остались без электричества. Уже известно, что ветер повредил кровли десятков жилых домов и семи социальных объектов. В настоящий момент в регионе активно работают экстренные службы для ликвидации последствий урагана. Всего привлечено более 750 человек и почти 200 единиц спецтехники.

Всем нуждающимся оказывают адресную помощь.

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