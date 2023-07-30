СМИ: в Британии готовят более двух тысяч украинских спецназовцев для операций ВС

Боевики тренируются под руководством инструкторов Королевской морской пехоты в городе Оукхэмптон.

Более двух тысяч боевиков подразделений специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят в Великобритании специальную подготовку для участия в операции против России, связанной с Крымом. Об этом сообщает Sunday Express.

Издание уточняет, что тренировки проходят в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон графства Девон на юго-западе Англии. Готовят украинских боевиков британские военные из 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.

По данным издания, формирующейся бригаде отводится ключевая роль в действиях против Крыма, которые будут поддерживать воздушные и морские силы Украины.

Также отмечается, что киевские власти планируют атаковать Крым новыми дальнобойными ракетами, переданными Великобританией, Германией и США, чтобы нарушить снабжение российской армии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post в середине июля заявил, что захватит Крым, как только у него будут средства для этого, и его «никто не остановит».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на форуме по безопасности в Аспенском институте назвал целью Киева Крымский мост, который нужно нейтрализовать. По словам главы киевского режима, он намерен вернуть Крым в состав Украины.