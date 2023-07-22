Зеленский заявил, что Украина ставит своей целью нейтрализацию Крымского моста

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 156 0

Соединяющая полуостров с материком переправа была атакована 17 июля морскими беспилотниками. Жертвами теракта киевского режима стала супружеская пара.

Зеленский заявил, что Украина ставит своей целью нейтрализацию Крымского моста

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Aksyonov

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева Крымский мост, который нужно нейтрализовать. Об этом он заявил на форуме по безопасности в Аспенском институте.

Он указал, что такое отношение у Украины распространяется на все объекты, задействованные в конфликте.

Также Зеленский добавил, что намерен вернуть Крым в состав Украины.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате была частично повреждена автомобильная дорога. Погибла супружеская пара из Белгородской области, которая ехала в Крым на отдых на машине. Их 14-летняя дочь выжила, сейчас она находится больнице.

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По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Как отметил президент РФ Владимир Путин, произошедшее стало очередным террористическим актом киевского режима. Глава государства подчеркнул, что Крымский мост — это гражданский объект. И его уже давно не используют для военных перевозок.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Киевский режим отказывается признавать итоги референдума.

Ранее, писал 5-tv.ru, Украина признала совершение теракта на Крымскому мосту в прошлом году.

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