Один человек погиб при столкновении дельтапланов в Ставропольском крае

Два дельтаплана столкнулись на склоне горы в районе села Юца в Ставропольском крае. По данным 5-tv.ru, погиб один человек. Еще один пострадал, его госпитализировали.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, десять дней назад в этой же местности упал дельтаплан с двумя людьми. По предварительным данным, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.