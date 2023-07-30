Один человек погиб при столкновении дельтапланов в Ставропольском крае

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 33 0

Еще один человек был госпитализирован с различными травмами.

Один человек погиб при столкновении дельтапланов в Ставропольском крае

Фото: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын

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Два дельтаплана столкнулись на склоне горы в районе села Юца в Ставропольском крае. По данным 5-tv.ru, погиб один человек. Еще один пострадал, его госпитализировали.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, десять дней назад в этой же местности упал дельтаплан с двумя людьми. По предварительным данным, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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