Снова вместе? Айза и Гуф улетели на отдых, спровоцировав ревность жены рэпера

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

Совместный отдых Айзы и Гуфа вывел из себя жену рэпера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; instagram* / aizalovesam

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Айза уже прокомментировала неожиданное воссоединение с экс-супругом. Как она объяснила свой поступок?

Блогер Айза Долматова спровоцировала слухи о воссоединении с рэпером Гуфом. В социальной сети она опубликовала ролик, на котором сын Сэм встретился со звездным папой после долгой разлуки. А вскоре все вместе улетели на отдых в Таиланд.

В жаркой стране блогер и рэпер вместе отдыхают, купаются, проводят время с ребенком. Но на Айзу уже свалился в связи с этим шквал негатива, мол, утаивает воссоединение. Она не стала отмалчиваться и решила прояснить ситуацию.

«Никаких романтических действий не происходит. Говорю вам об этом сразу. Леша позвал Сэма, ну и нас, для перевозки. Сын думал месяц. И вот, спустя 30 дней, мы прилетели. Быть родителями в разводе очень сложно. Никто не знает, как себя вести», — пояснила Айза.

Так это на самом деле или нет, точно неизвестно. Но ситуация изрядно вывела из себя пока еще жену Гуфа Юлию Королеву. Девушка разместила в соцсети провокационный пост.

«Если что, ты можешь смотреть мои истории с основного аккаунта, потому что мне пофиг», — написала она.

Разлад между Гуфом и Королевой начался еще в марте. Тогда из-за наркотического срыва рэпер забрал у нее документы на отдыхе и не отпускал домой. Чуть позже супруги помирились, однако проблемы в их отношениях никуда не исчезли. 28 июня рэпер опубликовал переписку с Юлией, в которой она сообщила ему об окончательном разрыве. Одной из причин называла его общение с бывшей женой. Мол, он слишком много ей рассказывает об их семейной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как понять, что мужчина не готов к серьезным отношениям.

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