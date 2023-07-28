Хорошее дело браком не назовут: как понять, что мужчина не готов к серьезным отношениям

Если мужчине неприятны разговоры о семье, нужно задуматься о серьезности его намерений.

Практически каждая девушка с детства мечтает о свадьбе. Еще до встречи с возлюбленным многие представительницы прекрасного пола уже имеют прописанный до мелочей план торжества. Но вся сказка часто разбивается о нежелание мужчины регистрировать брак. Одни отговариваются тем, что сначала надо получше узнать друг друга и притереться в быту, а другие просто не намерены расставаться со свободой и избегают ответственности.

Многие женщины верят, что смогут переубедить избранника, и ждут несколько лет перед тем, как тот соизволит сделать предложение. Однако этот момент может так и не наступить, а затяжной конфликт серьезно скажется на всех сферах жизни партнеров.

Какие признаки выдают, что избранник не готов к браку, и сколько времени нужно мужчине, чтобы понять, хочет ли он связать жизнь с конкретной девушкой, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Ксения Гебо.

Почему возникают сомнения в партнере и браке

Многие уверены, что человек выбирает спутника жизни по подобию родителя противоположного пола, однако это не совсем так. И мужчины, и женщины видят во второй половинке свою маму. Важно проследить, как происходило взаимоотношение человека с родительницей.

Когда женщина ненадежная и эмоционально нестабильная, ее ребенку в будущем становится сложным завязывать отношения с противоположным полом. Для него норма устраивать такие же «эмоциональные качели», что когда-то демонстрировала его мама. Вероятно, и спутника он будет выбирать себе под стать.

«Если мы встречаем партнера, который относится к вам легкомысленно, то таким образом закрываем какие-то потребности. С мужчинами и женщинами, которые приходят к нам, устанавливаются подобные отношения, которые выстраивались с мамой. На это нужно обращать внимание», — посоветовала специалист.

Важно проработать внутренние проблемы, чтобы построить гармоничный союз. Но также нужно понимать, не стала ли партнерша для избранника «второй мамой».

Как понять, что мужчина не воспринимает вас как будущую жену

Избранника, который не планирует жениться и не рассматривает девушку в качестве спутницы жизни, выдают следующие признаки:

резкая смена эмоций и отношения к возлюбленной (то холод, то страсть);

смена решений и планов (например, стремление встретиться в выходные прерывается полным нежеланием идти на контакт);

отсутствие заботы о партнере.

«Если мужчина пропадает, относится к вам недостаточно уважительно, здесь возникает вопрос о серьезности намерений», — предупредила психолог.

Также узнать, что мужчина не готов выводить отношения на новый уровень, по некоторым фразам.

1. «Зачем тебе штамп в паспорте? Что он изменит?»

Многие женщины после того, как начинают встречаться с мужчиной, тут же «включают режим» замужней дамы и взваливают быт на собственные плечи. Они думают, что, увидев старания избранницы, парень тут же возьмет ее за руку и поведет в ЗАГС. Но в таком случае молодой человек лишь понимает, что ему и так довольно удобно: есть кому приготовить вкусную еду, убрать, постирать, погладить, можно не брать на себя ответственность даже в простых бытовых мелочах, то есть сделать все, чем когда-то в его жизни заведовала мама. Поэтому у возлюбленного и возникают вопросы, зачем что-то менять и жениться, если ему и так хорошо.

2. «Еще не время знакомиться с друзьями и родственниками»

Общий круг знакомых — важный аспект отношений. Когда девушка действительно дорога молодому человеку, он обязательно познакомит ее со своими близкими да и сам будет не прочь узнать, с кем общается возлюбленная. Нежелание партнера познакомить избранницу с друзьями и членами семьи — тревожный звоночек.

3. «Я не обязан докладывать о своих планах»

Если человек ведет себя, как одиночка, то это явный признак, что он что-то скрывает. Вероятно, мужчина еще не «нагулялся» и не определился с местом семьи в его жизни. Также можно заподозрить, что мужчина уже состоит в браке или подыскивает более выгодную партию, поэтому и не желает проводить досуг с избранницей.

4. «День святого Валентина, годовщина знакомства — полная чушь»

Если мужчина считает, что мелкие подарочки и знаки внимания по пустякам — это «розовые сопли», то следует тщательнее присмотреться к нему. Возможно, за маской холодности скрывается страх переводить отношения на новый уровень и брать ответственность за любимую, ведь с помощью презентов человек хочет порадовать дорогого его сердцу человека и получить его расположение. В противном случае его просто не заботит, как его воспринимает девушка.

5. «Мы же так молоды, нужно пока пожить для себя»

Некоторые парни на вопрос о свадьбе отвечают, что им с девушкой в силу возраста или недостаточного совместного опыта еще рано жениться и создавать семью. Указанная фраза выдает психологическую незрелость партнера. В подтексте можно явно услышать: «Я еще не нагулялся, не выбрал ту самую, с которой готов провести всю свою жизнь, да и вообще не хочу брать ответственность за семью».

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Данные слова должны заставить девушку задуматься, способна ли она ждать, пока тот решится наконец на серьезный шаг. И даже если сейчас надавить на вторую половинку и «женить» ее на себе, ничего хорошего из этого не выйдет. Партнер не остепенится и захочет быть как можно дальше от домашних обязанностей и бытовых проблем, особенно если в скором времени у пары родятся дети.

6. «Давай сменим тему»

Когда человек юлит и постоянно на вопросы о свадьбе переводит тему, он явно не готов к серьезным отношениям. Негативная реакция на подобные вопросы или игнорирование темы свидетельствуют, что вряд ли он поведет избранницу к алтарю. Он еще не определился, хочет ли провести остаток жизни именно с этой девушкой.

7. «Я не верю в брак»

Такая позиция все чаще встречается в последние годы. Многие мужчины считают, что штамп в паспорте — пережиток прошлого. Это может быть железный принцип, который ничем не переломить. Лучше сразу признать, что с данным человеком «не сойтись характерами».

Сколько нужно ждать предложения

Некоторые девушки ждут предложения руки и сердца от любимого не один год. Бывает, что желанный момент не наступает в течение пяти-семи лет. Но, по словам эксперта, такое положение дел далеко от нормы.

«Мужчина, если он готов вступать в отношения и брать ответственность за них, в течение года принимает решение, что с этой женщиной хочет связать жизнь. Никаких 7-5 лет!» — предостерегла психолог.

Когда мужчина тянет со свадьбой, значит, он преследует какую-то выгоду, находясь в этих отношениях. Частыми причинами нежелания создавать семью становятся:

удобство;

желание остаться независимым и найти вариант получше;

отсутствие сильных чувств к избраннице;

большая роль мамы в его жизни.

Почему нельзя откладывать свадьбу в долгий ящик

Чаще всего после долгих лет добрачных отношений люди женятся по нескольким причинам:

привычка и совместный быт;

уходящая молодость;

давление родственников;

появление детей;

психологическое взросление.

«Возможно, в этом периоде партнеры растут, взаимодействуют и проходят становление как взрослые личности. Скорее всего, такие отношения начинаются в позиции ребенка, и все травматичные события партнера прорабатываются вместе», — прокомментировала эксперт.

Однако преодолев все внутренние проблемы, люди способны по-новому взглянуть на взаимоотношения.

«Очень часто после такого срока встреч до брака мы получаем тенденцию к разводу уже через год после свадьбы», — поделилась опытом эксперт.

Когда мужчина уверен, что женщина ему подходит, он не будет «мариновать» ему в течение долгих лет, проверяя чувства.

Какие признаки выдают, что у мужчины серьезные намерения

По словам психолога, на самом деле сразу понятно, женится мужчина или нет. Существует ряд простых признаков, показывающих, что рядом человек с серьезными намерениями.

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«Если мужчина оказывает внимание, показывает, что ему женщина ценна, он заинтересован во включении ее процессов в свою жизнь, а его планов — в ее, то жениться он может даже через месяц, даже через две недели», — прокомментировала эксперт.

Определить серьезность намерений можно и по поступкам человека, желанию, чтобы рядом с ним девушка чувствовала себя в безопасности. Когда избранник ставит на первое место интересы партнерши, хочет больше времени проводить с ней, становится ясно: молодой человек сделал выбор в пользу брака.

«Отношения выстраиваются, прежде всего по алгоритму мужчины, как он задает тон, так и выстраиваются отношения. Инфантильный мужчина или серьезный — все это транслируется в паре», — отметила специалист.

Психологически состоявшемуся человеку не нужно проверять чувства. Он четко знает чего хочет и добивается цели.