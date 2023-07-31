ТОП-7 специй, которые предотвращают рак желудка

|
Ниса Мурзанаева
Ниса Мурзанаева Ниса Мурзанаева 8 0

По словам диетолога Елены Соломатиной, перечисленные приправы также способны ускорить выздоровление людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

ТОП-7 специй, которые предотвращают рак желудка

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые пищевые продукты способны снизить риск возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Специалист назвала ТОП-7 специй, которые предотвращают рак желудка или ускоряют выздоровление людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Имбирь

Азиатский корнеплод помогает при лечении рака желудка. Есть данный продукт можно в любом виде: сушеном, свежем, молотом и других.

Розмарин

Пикантная приправа рекомендована в пищу тем, кто начал резко терять вес и аппетит. Диетолог советует употреблять розмарин вместе с черным чаем — подобный коктейль успокоит желудок.

Куркума

Корни куркумы обладают свойствами антиоксидантов. Добавляя специю в блюда, можно защитить себя от развития онкологических заболеваний. Помимо всего прочего, в куркуме содержатся противовоспалительные вещества.

Красный перец

Острая специя способна привести процесс пищеварения в полный порядок. Также в красном перце содержится вещество, способное снижать боль. Однако с этой специей нужно быть осторожнее — при контакте с кожными покровами она вызывает ожоги.

Чеснок

По мнению диетолога, эта специя обладает огромным количеством полезных свойств. Если постоянно есть чеснок, то можно избежать онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также рака груди. Главное достоинство чеснока — способность ликвидировать инфекционные бактерии.

Мята перечная

Способна избавить от спазмов, диареи и других расстройствах желудка. Мяту рекомендуют есть даже при пищевом отравлении. Ее отвар советуют потреблять вместо чая пациентам с онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта — она улучшает отток желчи.

Ромашка

Заваренная в кипятке ромашка поможет расслабить кишечник, а значит — избавит от спазмов. Также ей советуют полоскать рот, дабы избежать последствий химиотерапии. Ко всему прочему, ромашка улучшает сон и обладает успокаивающим эффектом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гранат может помочь в борьбе с онкологией.

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:08
ТОП-7 специй, которые предотвращают рак желудка
9:54
Революция в мире финансов? Чем опасна новая криптовалюта и кто ее может «юзать»
9:39
Без шансов на выживание: два человека погибли в жестком ДТП в Дагестане
9:27
По контрафактам: из продажи требуют изъять поддельные табак, обувь и парфюм
9:16
Как животные: СК проверит информацию об избиении пациента бригадой скорой помощи
9:05
Молодые в деле: в РФ зарегистрировалось почти 100 тысяч самозанятых до 18 лет

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Дрожащим голосом: певица Натали ответила на слухи о смерти любимого мужа
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео