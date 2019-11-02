Как гранат может помочь в борьбе с онкологией

Врачи раскрыли целебные свойства граната и его роль в борьбе с тяжелыми заболеваниями, сообщает агентство городских новостей «Москва». О пользе фрукта рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, регулярное употребление этого продукта помогает в профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, гранат способствует работе центральной нервной системы за счет повышенного содержания железа, витаминов группы В и С, пантотеновой и фолиевой кислот. Плод также обладает противовоспалительным, антисептическим, мочегонным и вяжущим действием.

Гранат лучше употреблять в свежем виде отдельно или в качестве приправы к салатам, блюдам из овощей, мяса и птицы, советует эксперт. Приобретать плоды желательно без дефектов — проколов, трещин и пятен на кожуре. Последние могут говорить о том, что продукт гнилой.

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