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Как гранат может помочь в борьбе с онкологией

, 10:56 Видео 88

Медики назвали лучший продукт для профилактики рака, сердечных и аутоиммунных заболеваний.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Haas, ТАСС /Juergen Schwenkenbecher, /Невар Виталий, /Ralf Hirschberger, /Буценко Антон, /Гердо Владимир

Врачи раскрыли целебные свойства граната и его роль в борьбе с тяжелыми заболеваниями, сообщает агентство городских новостей «Москва». О пользе фрукта рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, регулярное употребление этого продукта помогает в профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, гранат способствует работе центральной нервной системы за счет повышенного содержания железа, витаминов группы В и С, пантотеновой и фолиевой кислот. Плод также обладает противовоспалительным, антисептическим, мочегонным и вяжущим действием.

Гранат лучше употреблять в свежем виде отдельно или в качестве приправы к салатам, блюдам из овощей, мяса и птицы, советует эксперт. Приобретать плоды желательно без дефектов — проколов, трещин и пятен на кожуре. Последние могут говорить о том, что продукт гнилой.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи сигнализировали об опасных симптомах, которые нельзя игнорировать.

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