ФСБ задержала троих жителей Воронежской области по подозрению в госизмене

ФСБ пресекла противоправную деятельность троих граждан РФ. Жители Воронежской области были задержаны по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе федерального управления.

В ведомстве уточнили, что россияне могут быть причастны к оказанию помощи представителям украинской националистической организации «Правый сектор*», деятельность которой направлена против интересов и безопасности РФ. Предполагается, что задержанные занимались сбором и передачей информации о военных объектах и транспортной инфраструктуре на территории России.

В отношении фигурантов было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающие наказание за совершение государственной измены. Сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех деталей и обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя Орловской области за работу на украинскую терорганизацию.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ.