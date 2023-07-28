ФСБ задержала жителя Орловской области за работу на украинскую терорганизацию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 35 0

Подозреваемый собирался примкнуть к ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Жителя Орловской области задержали за сотрудничество с украинской террористической организацией. По данным ФСБ мужчина участвовал в антироссийских акциях, активно поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией. Причем делал это по собственной инициативе.

Следователи выяснили, что гражданин РФ являлся сторонником проукраинских взглядов и собирался примкнуть к ВСУ.

В отношении задержанного следственным территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Участие в деятельности террористической организации».

В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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