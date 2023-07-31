Неуловимые герои: группа бойцов ВДВ уничтожила пункт ВСУ на багги

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Бойцы ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ у Антоновского моста

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Такие автомобили оснащены противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

Минобороны показало работу мобильных групп ВДВ на южном направлении спецоперации. Чтобы уничтожить наблюдательный пункт ВСУ в районе Антоновского моста, десантники использовали автомобили типа багги, оснащенные противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

А на запорожском направлении штурмовые группы ставропольских десантников выполняют боевые задачи, передвигаясь на квадрациклах. Цели ликвидируют с помощью автоматического гранатомета «Пламя».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники отразили попытку контрнаступления ВСУ на южном фланге артемовского направления. Получив разведданные от беспилотников, массированный удар по противнику нанесла артиллерия ВДВ.

В результате украинские части были отброшены назад, потеряв много техники и бросив на поле боя большое количество убитых и раненых.

Тема:
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