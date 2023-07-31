Миллионы испаряются: корабль с люксовыми авто не могут потушить в Нидерландах

Специальные службы буксируют сухогруз подальше от природного заповедника.

Миллионы долларов продолжают гореть у берегов Нидерландов. Судно, перевозившее около 3,5 тысячи люксовых автомобилей, вспыхнуло несколько дней назад, но потушить его не могут до сих пор.

Невозможно справиться с возгоранием с воды — не позволяет конструкция сухогруза, нельзя ликвидировать пламя и с воздуха — ветреная погода не дает подлететь к судну. Спустя шесть дней с начала пожара огонь начал постепенно стихать.

И сейчас специальные службы Нидерландов буксируют судно подальше от природного заповедника. Ведь в любой момент сухогруз может затонуть и спровоцировать экологическую катастрофу.

Ранее 5-tv.ru писал, что огненная «стена» поделила США и Канаду на два задыхающихся лагеря.