Миллионы испаряются: корабль с люксовыми авто не могут потушить в Нидерландах

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Корабль с люксовыми авто не могут потушить в Нидерландах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Keller; 5-tv.ru

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Специальные службы буксируют сухогруз подальше от природного заповедника.

Миллионы долларов продолжают гореть у берегов Нидерландов. Судно, перевозившее около 3,5 тысячи люксовых автомобилей, вспыхнуло несколько дней назад, но потушить его не могут до сих пор.

Невозможно справиться с возгоранием с воды — не позволяет конструкция сухогруза, нельзя ликвидировать пламя и с воздуха — ветреная погода не дает подлететь к судну. Спустя шесть дней с начала пожара огонь начал постепенно стихать.

И сейчас специальные службы Нидерландов буксируют судно подальше от природного заповедника. Ведь в любой момент сухогруз может затонуть и спровоцировать экологическую катастрофу.

Ранее 5-tv.ru писал, что огненная «стена» поделила США и Канаду на два задыхающихся лагеря.

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