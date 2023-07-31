Огненная «стена» поделила США и Канаду и два задыхающихся лагеря

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Лесные пожары в регионах такой силы, что ни люди, ни техника с ними уже не справляются.

Фото, видео: www.globallookpress.com / BC Wildfire Service; 5-tv.ru

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От природных пожаров страдает весь мир. В частности, и Северная Америка. Пламя с полыхающих в США лесов распространилось на Канаду.

На границе двух стран сейчас — настоящая огненная стена. Спасатели пытаются отстоять территорию с обеих сторон, однако пока это не удается.

Есть жертвы: во время тушения погибли двое пожарных. В Канаде объявлена эвакуация жителей региона, который граничит с американским штатом Вашингтон. Хотя совсем недавно ситуация была обратной — в Нью-Йорке задыхались от канадского дыма.

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Огненная «стена» поделила США и Канаду и два задыхающихся лагеря

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