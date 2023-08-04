Не надо подражать: Митя Фомин подтвердил моду на 80-е в современной музыке

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 32 0

Митя Фомин подтвердил моду на 80-е в современной музыке: Не надо подражать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Молодым исполнителям нужно уметь создавать уникальные современные произведения.

Митя Фомин подтвердил моду на 80-е в современной музыке. Об умении создавать уникальные современные произведения, а не подражать композициям предшествующих поколений певец эксклюзивно порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

Когда будущий артист учился в школе, он как раз вдохновлялся музыкой 80-х, песни этого периода особо близки его поколению. Сейчас же Мите Фомину кажется странным слушать интерпретацию тех же самых композиций, тем более, чаще всего новые песни не являются лучшими версиями.

«Я все-таки предпочитаю обращаться к первоисточнику и слушать исток, откуда эта музыка идет. Я думаю, что задача новых музыкантов в том, чтобы как раз не подражать и не делать какие-то винтажные треки, а делать что-то ультрасовременное, модное и непохожее на то, что было раньше», — отметил артист.

Как признается Фомин, в последнее время он и вовсе отдает предпочтение классической музыке.

«Ухо настолько отвлекается, и впечатляется мозг этой всей новой музыкой, что не хочется переключать. <…> В классике всегда есть океан вдохновения и отдохновения», — убежден артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин готов работать медиком на передовой.

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