«Я буду делать разную работу»: Митя Фомин готов работать медиком на передовой
Митя Фомин заявил, что готов работать медиком на передовой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В молодости артист учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии.
Митя Фомин готов отправиться на передовую в качестве медика, если родина будет в этом нуждаться. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».
«Если будет нужно, я пойду работать и в больницу, если Родина позовет и будет нуждаться, то я пойду обязательно. Я забуду про все и буду делать совершенно разную работу», — сказал музыкант.
Митя Фомин мечтал стать ветеринаром, а родители отправили его учиться на врача. Поэтому перед тем, как стать артистом, он учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии.
Правда сейчас, по его словам, диплом врача дисквалифицирован, так как Фомин не работал по профессии больше 20 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин поделился воспоминаниями о выпускном.
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