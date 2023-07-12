«Я буду делать разную работу»: Митя Фомин готов работать медиком на передовой

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 941 0

Митя Фомин заявил, что готов работать медиком на передовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В молодости артист учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии.

Митя Фомин готов отправиться на передовую в качестве медика, если родина будет в этом нуждаться. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».

«Если будет нужно, я пойду работать и в больницу, если Родина позовет и будет нуждаться, то я пойду обязательно. Я забуду про все и буду делать совершенно разную работу», — сказал музыкант.

Митя Фомин мечтал стать ветеринаром, а родители отправили его учиться на врача. Поэтому перед тем, как стать артистом, он учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии.

Правда сейчас, по его словам, диплом врача дисквалифицирован, так как Фомин не работал по профессии больше 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин поделился воспоминаниями о выпускном.

Тема:
Спецоперация
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