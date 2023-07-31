Уже гуляет по улицам: японец за миллион рублей «превратился» в собаку

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

Японец вышел на улицу в костюме собаки за 1,2 миллиона рублей

Уже гуляет по улицам: японец за миллион рублей «превратился» в собаку

Фото: Instagram* / toco.ev

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Он признается, что смог воплотить свою детскую мечту в жизнь.

Японец «превратился» в собаку, потратив на сшитый на заказ костюм колли 14 тысяч долларов (почти 1,3 миллиона рублей). Недавно Токо — как он сам себя называет — побывал на прогулке, немало удивив окружающих.

Мужчина рассказал, что в школьном выпускном альбоме пожелал однажды стать собакой, чтобы гулять так по улице. При этом он признавался, что нервничает и боится выходить на публику.

Колли он решил стать из-за незначительной разницы в размерах между данной породой и человеком, пишет New York Post. Производство костюма заняло 40 дней и обошлось в 14 161 доллар.

Однако, несмотря на то, что японец реализовал свою детскую мечту, говорить об этом со многими друзьями и близкими он не спешит. Мужчина боится, что его сочтут странным — поэтому, например, даже не помышляет открыться перед коллегами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как козел зацепился рогами за провода в Чародинском районе Дагестана.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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