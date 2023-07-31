Поймал кайф: козел-непоседа превратил провода в аттракцион развлечений

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 2 716 0

Козел зацепился рогами за провода в Дагестане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Angelika Warmuth; Telegram / truedagestan; 5-tv.ru

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Животное, кажется, нашло бюджетный способ раскрасить серые будни.

Козел зацепился рогами за провода в Чародинском районе Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал «True Dagestan».

Разлетевшееся по социальным сетям видео мгновенно сделало животное своеобразной звездой. На кадрах можно увидеть, как парнокопытное беззаботно раскачивается на проводах над дорогой на фоне величественных гор.

Разгадку тому, как мог произойти этот курьезный инцидент, дает находящийся слева грузовик с собратьями героя ролика. Судя по всему, новоиспеченная знаменитость из интернета слишком сильно раскачивал рогами, а потому и зацепился за низко висящие провода.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Камчатки удивили весь интернет своей смелостью. Несколько мужчин встретили бурого медведя, он сам вышел к людям. Но вместо того, чтобы спрятаться в доме от опасного дикого зверя, смельчаки решили угостить его сладостями — причем из рук.

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