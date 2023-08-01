«Они только вышли из боя»: что Сергей Полунин увидел в глазах российских бойцов

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 574 0

Сергей Полунин в Кременной встретился с только что вышедшими из боя военными

Фото, видео: SHAMAN; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артист балета долго выжидал подходящего момента, чтобы поздороваться с военнослужащими.

Артист балета Сергей Полунин в Кременной встретился с только что вышедшими из боя российскими военными. О своей поездке в Луганскую область он эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на концерте SHAMAN в Новомосковске.

Последние месяцы в этом районе на Краснолиманском направлении проходят ожесточенные бои. Именно здесь располагается важный транспортный узел на границе двух республик — Луганской и Донецкой. Недалеко располагается и Бахмут, недавно освобожденный российскими военными. Сейчас здесь фактически располагается линия фронта.

«Когда мы приехали, они (военнослужащие) только выходили с боя, поэтому, я бы сказал, опасное чуть время, потому что очень горячие эмоции, и то, что они видят, это, наверное, не передать словами, это страшно. Опасно даже постороннему человеку туда заходить», — поделился Полунин.

По признанию российского артиста балета, он даже выжидал подходящего момента, чтобы поздороваться с военнослужащими. В глазах бойцов Полунин увидел не страх, а живые человеческие эмоции, учитывая, какую сложную работу им ежедневно приходится выполнять.

Артист балета признался, что ездить в зону СВО опасно и рискованно, но, как считает Полунин, не труднее того, через что проходят российские военнослужащие. Более того, он открыл сбор помощи. Команда артиста сейчас займется разработкой доставки воды дронами в окопы, о нехватке жидкости на передовой сообщили Полунину российские военнослужащие.

«Хочется им помочь. Такое было желание. Именно солдатам. <…> Нужны, например, тепловизоры. А главнокомандующий не может купить их. Например, я могу собрать средства и купить им это», — признался артист балета.

30 июля SHAMAN дал большой концерт мирового уровня на своей родине в Новомосковске, что произошло впервые в истории города. На трибунах и танцполе стадиона «Химик» собралось семь тысяч зрителей, которых ждало грандиозное по яркости и количеству спецэффектов шоу. На летнее шоу SHAMAN приехал и Сергей Полунин звезда балета мирового масштаба, где показал свой мастерский танец «Встанем» в исполнении его автора. Ради этого выступления он специально прервал репетиции в Крыму, где готовит очередную премьеру в Театре оперы и балета Севастополя.

В ближайшее время на сайте 5-tv.ru выйдет эксклюзивный фильм о концерте SHAMAN в Новомосковске.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Полунин выступил на сцене с SHAMAN под песню «Встанем».

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