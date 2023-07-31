Завораживающий танец: Полунин выступил на сцене с SHAMAN под песню «Встанем»

Как признался танцор, он загорелся рассказом артиста о концерте в родном городе, поэтому пропустить это мероприятие не смог.

Артист балета Сергей Полунин поддержал Ярослава Дронова, наиболее известного под псевдонимом SHAMAN, выступив на его концерте в Новомосковске.

Для этого танцор специально приехал на один день из Севастополя в Тульскую область. Он признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, что его даже не остановила угроза срыва выступления в «Лебедином озере», поскольку Ярослав так горячо рассказывал об этом концерте, что он просто не мог не поддержать его.

Полунин станцевал на сцене во время исполнения SHAMAN известной композиции «Встанем».

Артист балета также сообщил, что его благотворительный фонд начал сбор средств для помощи военнослужащим, участвующих в спецоперации. Полунин отметил, что общался с бойцами, которые рассказали ему о нехватке воды во время нахождения в окопах. Команда артиста взялась за решение проблемы. Один из способов — доставлять воду с помощью дронов.

«Первая задача человека, должна быть помощь русской армии. Мне говорят, что это капля в море, не мое дело. Но это действительно важно, полезно. Солдатам важно ощущать помощь. Сейчас следующим этапом будет разработка, как доставить воду при помощи дронов в окопы. Это важно. Мы купим сейчас десять дронов и будем их тестировать. Так будет безопаснее доставлять воду в окопы», — сообщил танцор.

Несмотря на масштаб личности, он скромен: SHAMAN о Сергее Полунине

Летнее шоу SHAMAN стартовало накануне в Новомосковске. На сцену автор и исполнитель вышел прямо из вертолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой SHAMAN получил в подарок от поклонницы.