Забыл надеть штаны? В Сеть попала фотография Байдена в трусах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 68 0

В Сеть попала фотография Джо Байдена в трусах

Забыл надеть штаны? В Сеть попала фотография Байдена в трусах

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

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Откровенный образ американского лидера дополнили кепка и солнечные очки — все верно, он отдыхал на пляже.

В Сеть попал снимок президента США Джо Байдена в трусах. Перед папарациями он предстал на солнечном пляже, но не в самой довольной позе — «руки в боки». Фотография была размещена в Telegram-канале «Пул № 3».

На 80-летнем американском лидере красуются трусы синего цвета в мелкий якорь, а морской образ дополняют кепка и солнечные очки с черными стеклами. На ногах у главы США кроссовки. Руки президент Байден грозно расположил на поясе — то ли принимает солнечные ванны, то ли не совсем доволен своим попаданием в объектив.

Ранее пользователей социальной сети Twitter разъярило фото мирно отдыхающего на пляже Байдена. Они начали коллективно молиться о «волнах побольше» или даже цунами на побережье.

Глава Белого дома будучи в должности провел в отпуске 360 дней, что составляет почти 40% его президентского срока. Однако, как заметили интернет-пользователи, всему миру безопаснее, когда он не решает важных дел в Вашингтоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден в шутку заявил, что уже 600 лет занимается политикой.

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