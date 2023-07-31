Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Париж ранее принял решение приостановить действие программы финансовой поддержки африканской республики.

Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию

Фото: Reuters / Nicolas Economou

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Пришедшее к власти в результате переворота новое руководство Нигера приостановило продажу урана и золота французской стороне. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее стало известно, что ряд европейских государств принял решение заморозить сотрудничество с африканской республикой. Среди них были Испания и Германия. Париж приостановил реализацию программы финансовой поддержки Нигера. Уточняется, что она может быть вновь запущена после восстановления конституционного порядка в стране. Об этом рассказали во французском министерстве иностранных дел.

Французская сторона не сообщала о вывозе граждан из Нигера. По данным внешнеполитического ведомства, в стране проживает до 600 французов.

Мохамед Базум был отстранен с поста президента Нигера 26 июля в результате мятежа. Участники восстания сообщили также о закрытии границ государства и приостановке действия настоящей конституции. В должность президента 28 июля ступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия отреагировала на события в Нигере.

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