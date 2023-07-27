«Невозможно обойти вниманием»: как Россия отреагировала на события в Нигере

По словам Пескова, ситуация будет активно обсуждаться и дальше на полях саммита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам о том, что ситуация в Нигере активно обсуждается на данный момент на форуме «Россия — Африка».

«На полях саммита „Россия — Африка“ это очень активно обсуждается. Наверняка, как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся, да и сегодня», — заявил Песков.

Также он добавил, что просто невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте.

Вчера в столице Нигера военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его. Он чувствует себя хорошо. Чуть позже стало известно о его свержении. Смуту в стране связывают с планами главы Нигера отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Более того, границы страны теперь закрыты, объявлен комендантский час. Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства, гарантировав физическую неприкосновенность смещенной власти. Все это вызвало спровоцировало в стране массовые беспорядки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как нигерийские военные сообщили о приостановке работы всех учреждений.