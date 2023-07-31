Великобритания внесла в санкционный список шесть россиян

Великобритания расширила санкции против России, добавив в список шесть граждан. Официальное заявление об этом опубликовано на сайте британского правительства.

Уточняется, что новые ограничения введены против судей Натальи Дударь, Екатерины Дорохиной и Виталия Белицкого, прокуроров Бориса Локтионова и Анны Потычко, а также свидетеля-эксперта Данилы Михеева из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*.

Суд признал законным 25-летний срок по делу о распространении фейков в Вооруженных силах России, государственной измене и руководстве нежелательной организацией.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский союз расширил санкции против России. В черный список внесли семь человек и пять организаций.

* — физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.