Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Республика, как ожидается, в августе даже посетит саммит стран — участниц организации.

Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Diederich

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Тема:
БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться в БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта.

Он добавил, что это долгий и непростой процесс, но страны находится на правильном пути и усердно работает над данным вопросом. К слову, Боливия также примет участие в саммите БРИКС 22–24 августа.

«Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — отметил Майта на странице в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР.

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