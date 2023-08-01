Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться в БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта.

Он добавил, что это долгий и непростой процесс, но страны находится на правильном пути и усердно работает над данным вопросом. К слову, Боливия также примет участие в саммите БРИКС 22–24 августа.

«Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — отметил Майта на странице в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР.