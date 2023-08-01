Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

Республика, как ожидается, в августе даже посетит саммит стран — участниц организации.
Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Diederich
Президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться в БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта.
Он добавил, что это долгий и непростой процесс, но страны находится на правильном пути и усердно работает над данным вопросом. К слову, Боливия также примет участие в саммите БРИКС 22–24 августа.
«Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — отметил Майта на странице в социальной сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР.
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