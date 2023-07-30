Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС

Путин: мое пребывание сейчас в России важнее присутствия на саммите БРИКС в ЮАР
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Российский лидер примет участие в саммите в дистанционном формате. Но с чем связано такое решение?
Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР.
«Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».
При этом российский лидер отметил, что поддерживает контакты со всеми коллегами.
До этого стало известно, что Путин будет принимать участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Россию очно будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
Саммит БРИКС пройдет в ЮАР в Йоханнесбурге 22–24 августа.
Как писал ранее 5-tv.ru, Путин заявил, что пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии.
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