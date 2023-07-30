Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Путин: мое пребывание сейчас в России важнее присутствия на саммите БРИКС в ЮАР

Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
БРИКС

Российский лидер примет участие в саммите в дистанционном формате. Но с чем связано такое решение?

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР.

«Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

При этом российский лидер отметил, что поддерживает контакты со всеми коллегами.

До этого стало известно, что Путин будет принимать участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Россию очно будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Как писал ранее 5-tv.ru, Путин заявил, что пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии.

Тема:
БРИКС
29 июл
«Марионетка в руках США»: может ли Россия выйти из ООН и к чему это приведет
28 июл
Индия и Бразилия выступили против идеи расширить альянс БРИКС
26 июл
Путин: доллар сегодня используется в качестве инструмента политической борьбы
26 июл
Путин: члены БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов
24 июл
Патрушев отправится в ЮАР для переговоров с коллегами из стран БРИКС
23 июл
Макрона и лидеров США и Великобритании не пригласили на саммит БРИКС
20 июл
Стало известно количество стран, желающих вступить в БРИКС
20 июл
Лавров примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС
19 июл
Европейское фиаско: что показали итоги саммита ЕС и Латинской Америки
19 июл
Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:05
Над аэропортом Внуково временно закрыто воздушное пространство
4:56
Запад ищет замену? В Сербии предрекли Зеленскому скорый уход с поста президента
4:36
Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений после атаки БПЛА
4:28
Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС
4:26
Взрыв произошел в районе делового центра «Москва-сити»
4:20
Марина Лазоревая: почему 30 июля нельзя играть свадьбы

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Евгений Стеблов о покойной Нине Дробышевой: «Камертон актерского творчества»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео