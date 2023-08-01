Начальник Генштаба РФ проверил пункт управления группировки войск под Запорожьем

С докладом перед военачальником выступил командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru
Начальник Гентшаба РФ Валерий Герасимов посетил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Кадры посещения представили в Минобороны.
Так, уточняется, что Герасимов в ходе проверки заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука. Военачальник поведал о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а также рассказал о ходе выполнения задач на ореховском направлении.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что растиражированное в украинской и западной прессе контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле не соответствует ни характеристикам понятия, ни реальному положению дел в зоне СВО.
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