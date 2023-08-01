Начальник Генштаба РФ проверил пункт управления группировки войск под Запорожьем

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

С докладом перед военачальником выступил командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Начальник Гентшаба РФ Валерий Герасимов посетил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Кадры посещения представили в Минобороны.

Так, уточняется, что Герасимов в ходе проверки заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука. Военачальник поведал о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а также рассказал о ходе выполнения задач на ореховском направлении.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что растиражированное в украинской и западной прессе контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле не соответствует ни характеристикам понятия, ни реальному положению дел в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
1 авг
Благодарность за помощь: на Украине боевики избили колумбийских инструкторов
1 авг
Польский генерал не верит в успех ВСУ: «Контрнаступление — это сильно сказано»
1 авг
Как бойцы при помощи ТОС разносят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
1 авг
Российский дрон «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в зоне СВО
1 авг
Чудесное спасение: как дерево в Донецке защитило дом от попадания снаряда
1 авг
«Не сработало»: в зоне спецоперации было уничтожено американское «чудо-оружие»
1 авг
Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов
1 авг
«Сами решают»: как в Белом доме отреагировали на атаки ВСУ по территории России
1 авг
Непреодолимое препятствие: в США заговорили о новом этапе контрнаступления ВСУ
31 июл
«Индивидуальный террор»: в Совбезе ООН обсудили теракты ВСУ против России
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
91.59
0.61 100.94
0.98
Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в ...

Последние новости

7:30
Начальник Генштаба РФ проверил пункт управления группировки войск под Запорожьем
7:16
«Были обречены»: американский политолог признал неэффективность санкций против РФ
7:02
Благодарность за помощь: на Украине боевики избили колумбийских инструкторов
6:44
«Мои любимые»: Лера Кудрявцева с подругами отправилась в отпуск в Сен-Тропе
6:21
Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в августе 2023
6:21
Польский генерал не верит в успех ВСУ: «Контрнаступление — это сильно сказано»

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
«Мои любимые»: Лера Кудрявцева с подругами отправилась в отпуск в Сен-Тропе
Как бойцы при помощи ТОС разносят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео