Польский генерал не верит в успех ВСУ: «Контрнаступление — это сильно сказано»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 427 0

Генерал Полько: разрекламированное контрнаступление Украины не является таковым

Польский генерал не верит в успех ВСУ: «Контрнаступление — это сильно сказано»

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Офицер Роман Полько объяснил, чем попытки Украины по-новому заявить о себе на поле боя отличаются от реальных наступательных действий.

Растиражированное в украинской и западной прессе контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле не соответствует ни характеристикам понятия, ни реальному положению дел в зоне специальной военной операции (СВО). Такое заявление в интервью с представителями портала PAP сделал польский генерал Роман Полько.

«Контрнаступление — это сильно сказано, контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно», — сказал он.

Полько также подчеркнул, что действия боевиков ВСУ на данный момент ограничены. По его мнению, киевский режим в его планах могут сдерживать разные факторы — проблемы с подготовкой военнослужащих, нехватка технических ресурсов в сферах авиации и артиллерии. При этом генерал надеется, что осенью Украина все-таки сможет нанести «значительный удар».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на трех направлениях — южнодонецком, артемовском и запорожском. В бой были направлены подготовленные экспертами НАТО военнослужащие, а также поставленные странами Запада единицы военной техники. Однако поставленных задач Киев выполнить не смог.

Неоднократно глава Минобороны Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин заявляли — успеха ни на одном направлении украинские националисты не добились, вместо этого потеряв десятки тысяч солдат, танки, снаряды и прочие «подарки» зарубежных партнеров. В июле министр обороны Украины Алексей Резников сообщил что украинское контрнаступление отстает от «графика», но якобы идет по задуманному сценарию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские войска сорвали планы ВСУ по форсированию Днепра.

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