Жуткое видео: автобус с детьми слетел со склона в Испании

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Пассажирский автобус упал со склона в Испании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gustavo De La Paz; 5-tv.ru

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Некоторых пострадавших доставили в больницы в крайне тяжелом состоянии.

Более 40 человек пострадали в результате серьезной аварии в Испании. Пассажирский автобус занесло на горной дороге: он упал со склона и перевернулся.

Большинство пассажиров — дети. Шестеро сейчас в крайне тяжелом состоянии — их доставили в больницы на вертолетах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жуткая авария произошла на трассе Биробиджан — Хабаровск. Там большегруз разорвал на части иномарку.

Два автомобиля ехали навстречу друг другу. Автолюбитель пошел на обгон и не успел вернуться в свой ряд. После сильного встречного удара передняя часть иномарки осталась на трассе, а заднюю выбросило в кювет.

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