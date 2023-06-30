Смертельный обгон: два человека погибли в ДТП на трассе Биробиджан — Хабаровск

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Два человека погибли в ДТП на трассе Биробиджан — Хабаровск

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Легковушку после столкновения с большегрузом разорвало пополам.

Жуткая авария произошла на трассе Биробиджан — Хабаровск. Там большегруз разорвал на части иномарку.

Два автомобиля ехали навстречу друг другу. Автолюбитель пошел на обгон и не успел вернуться в свой ряд. После сильного встречного удара передняя часть иномарки осталась на трассе, а заднюю выбросило в кювет.

Два человека — водитель и пассажир легковушки — погибли на месте. Водитель трейлера не пострадал. У самого грузовика лишь незначительные повреждения.

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Смертельный обгон: два человека погибли в ДТП на трассе Биробиджан — Хабаровск

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