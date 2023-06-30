Легковушку после столкновения с большегрузом разорвало пополам.

Жуткая авария произошла на трассе Биробиджан — Хабаровск. Там большегруз разорвал на части иномарку.

Два автомобиля ехали навстречу друг другу. Автолюбитель пошел на обгон и не успел вернуться в свой ряд. После сильного встречного удара передняя часть иномарки осталась на трассе, а заднюю выбросило в кювет.

Два человека — водитель и пассажир легковушки — погибли на месте. Водитель трейлера не пострадал. У самого грузовика лишь незначительные повреждения.