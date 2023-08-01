И вас вылечат: как бесплатный онкоскрининг спасает жизни россиян

Ежегодно в России выявляют более 60 тысяч случаев этого недуга.

День борьбы против рака легкого отмечают в мире сегодня. Ежегодно в России выявляют более 60 тысяч случаев этого недуга.

Жители Петербурга из группы риска могут бесплатно пройти медобследование. Год назад в НИИ пульмонологии запустили программу онкоскрининга.

И уже есть первые результаты. Двоих пациентов, как уточняется, успешно вылечили.

«Когда шел на обследование, мысль была: „может, все пронесет“, что все будет нормально и хорошо. А оказалось — не совсем все хорошо. <…> Потому что взяли анализ, получилось, что есть действительно новообразование злокачественное», — говорит пациент по имени Роман.

Петербуржец признался, что уже много лет курит. По словам врачей, именно вредная привычка чаще всего приводит к раку легкого.

Из десяти заболевших — восемь курильщиков. Врачи советуют избавляться от пагубных пристрастий, а если человек продолжает курить — раз в год проверять здоровье легких, проходить компьютерную томографию.