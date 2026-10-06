Путин: России нужно развивать постлитиевые технологии в энергетике

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Российский лидер отметил необходимость создания новых систем накопления энергии, которые будут более энергоемкими и экологичными.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Российской энергетике для сохранения лидирующих позиций необходимо развивать новые решения, в том числе в сфере альтернативных источников энергии и постлитиевых технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу, сосредоточиться на создании передовых, новейших решений, включая так называемые постлитиевые технологии», — сказал российский лидер.

По его словам, такие разработки позволяют создавать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии.

Путин отметил, что поддержка выпуска инновационной продукции и ее компонентов предусмотрена в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

«Еще раз подчеркну, технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики по поручению президента Владимира Путина. Документ определяет приоритетные направления применения биотехнологий в агропромышленном комплексе, медицине, ветеринарии, энергетике, ЖКХ и сфере экологии.

Среди перспективных направлений названы разработка новых материалов, топлива, удобрений, кормовых добавок, лекарств и медицинских изделий. Для развития отрасли планируется расширять научную инфраструктуру, создавать технопарки и конструкторские бюро.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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