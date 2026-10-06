Экипаж Ми-28НМ атаковал пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Удар по заданным координатам нанесли легкой многоцелевой управляемой ракетой.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил боевое задание в зоне ответственности группировки войск «Север» в ходе специальной военной операции. Кадры работы вертолета опубликовало Минобороны России.
Перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава и углубленного пункта управления БПЛА ВСУ. Во время выполнения задачи вертолет нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по указанным координатам.
По докладу разведки, цель была поражена.
После выполнения боевого задания экипаж Ми-28НМ вернулся на аэродром базирования.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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