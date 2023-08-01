Нужно минимум полгода: дядя похищенной 14 лет назад девушки сообщил о ее состоянии

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Александра Саливанова
Александра Саливанова Эксклюзив 711 0

Дядя похищенной 14 лет назад девушки сообщил о ее текущем состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Schäfer / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Родственник пострадавшей рассказал, что племянница отказывается говорить о произошедшем.

В Челябинской области не утихают обсуждения вокруг маньяка, который 14 лет удерживал в доме пленницу, избивал ее и насиловал. Ситуация раскрылась только сейчас, так как женщине спустя годы заточения удалось сбежать и рассказать правоохранителям о том, что с ней произошло.

Журналистам удалось пообщаться с дядей пострадавшей — Анатолием. Он рассказал, что родственница держится неплохо, но подробностями жизни с маньяком не хочет делиться даже с близкими.

«Я у нее спрашиваю, она говорит „потом“. Я понял, что минимум полгодика надо, чтобы она немножечко освоилась», — добавил Анатолий.

Ранее 5-tv.ru сообщал: накануне правоохранительные органы Челябинской области задержали мужчину, который 14 лет держал в своем доме заложницу. Девушка пропала еще в 2009-м. Родственники пытались ее разыскать, но попытки не увенчались успехом.

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Теперь же известно, что пострадавшая познакомилась с похитителем на автовокзале в Челябинске. Мужчина пригласил ее к себе в поселок Смолино, под предлогом распития спиртного. По приезде он стал угрожать девушке ножом и заявил, что она теперь его заложница. 14 долгих лет он не выпускал женщину из дома и всячески издевался: насиловал, избивал и спаивал. Чтобы она не сбежала установил решетки на окнах.

Никто из окружающих, даже соседи, не был в курсе, что рядом с ними происходят такие ужасающие события. Соседи признались: они даже никогда не видели похитителя. За продуктами ходила его мать, которая впоследствии заявила, что пострадавшая была не заложницей, а сожительницей сына.

Пострадавшей удалось сбежать, когда маньяк попал в психиатрическую лечебницу. Перед госпитализацией он, видимо, забыл закрыть пленницу. В результате, женщине удалось сбежать. Вероятно, она стала не единственной жертвой, на придомовой территории обнаружили останки человека.

В отношении подозреваемого возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Похищение человека». Сейчас подследственный находится в психиатрической больнице под пристальным наблюдением правоохранителей.

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