«И намордники»: у маньяка, который удерживал жертву в плену, нашли секс-игрушки

|
Полина Долгова
Полина Долгова 800 0

У челябинца, 14 лет удерживающего женщину в плену, нашли фаллоимитаторы и порно

«И намордники»: у маньяка, который удерживал жертву в плену, нашли секс-игрушки

Фото: Depositphotos / Gera8th

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина была в заточении на протяжении 14 лет.

В доме жителя Челябинска, который с 2009 года удерживал в плену женщину, нашли различные предметы сексуального характера, фаллоимитаторы и порнографию. Об этом сообщил источник в силовых структурах изданию URA.RU. По его словам, таким образом мужчина удовлетворял своим самые извращенные фантазии, скорее всего, навеянные тем, что он душевнобольной.

«Комната, где была заточена женщина, была оборудована приспособлениями для удержания человека, различными намордниками», — рассказал источник.

По данным издания, все эти предметы мужчина использовал, занимаясь сексом с потерпевшей. На протяжении долгих лет, он регулярно мучил женщину и делал из нее рабыню, оказывая как физическое, так и моральное давление. Когда он уходил из дома, привязывал пленницу, чтобы та не убежала из дома.

На данный момент, сообщается, что мужчина задержан и находится в психиатрической больнице под присмотром правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 126 Уголовного кодекса РФ — «Похищение человека».

Вероятно, несчастная была не единственной заложницей — в надворных постройках подозреваемого нашли останки человека. Теперь силовые структуры ведут расследование по версии об убийстве человека.

Женщина познакомилась с похитителем на автовокзале в Челябинске. В его доме, он заявил ей, угрожая ножом, что теперь она его заложница. Комнату он оборудовал решетками, а на дверь повесил замок.

Выбраться из заточения потерпевшая сумела только спустя 14 лет из-за припадка похитителя. В день, когда его увезли на скорой, он не запер дверь, и потерпевшая смогла выйти из дома, найти сестру и сообщить о случившемся полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что похищенная девушка провела 14 лет в заточении у жителя Челябинской области.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:22
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с Bentley и грузовиком в Москве
16:14
Неуловимые герои: группа бойцов ВДВ уничтожила пункт ВСУ на багги
16:07
Припомнили все: польские болельщики развернули баннеры об Украине
15:57
«И намордники»: у маньяка, который удерживал жертву в плену, нашли секс-игрушки
15:48
«Произошла сцепка»: почему Егор Крид не может найти настоящую любовь
15:41
Патрушев заявил об агрессивной сущности блока НАТО

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
Поймал кайф: козел-непоседа превратил провода в аттракцион развлечений
У госпитализированной Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео