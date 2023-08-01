«Это маразм»: финский журналист раскритиковал прекращение выдачи виз россиянам

С 1 августа генконсульство Финляндии в Петербурге перестало принимать заявления на визы и вид на жительство.

Закрытие визового центра в Петербурге и прекращение выдачи россиянам виз — это одно из маразматических решений правительства Финляндии. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил финский журналист Кости Хейсканен.

Он отметил, что на генконсульство Финляндии в Северной столице в свое время было потрачено огромное количество денег налогоплательщиков. К тому же там трудилось до 100 человек дипмиссии, которые сейчас потеряли работу. Но самое главное заключается в том, что прекращение выдачи виз россиянам нанесет новый сокрушительный удар по экономике приграничных районов Финляндии.

«Сейчас, когда экономика Финляндии развалена, благодаря правительству премьер-министра Санны Марин, которое недавно ушло в отставку, и приграничные регионы нуждаются, как в воздухе, в российских туристах, эти туристы не могут приехать. Соответственно, в приграничных регионах — это Южная Карелия и Восточная Финляндия — мы наблюдаем очень большое количество банкротств, потому что все эти предприятия, магазины и развлекательные центры были предназначены для россиян. А теперь россиян нет и денег на содержание и зарплаты тоже нет. Поэтому это очень глупое решение, которое будет стоить Финляндии огромных денег», — заключил Хейсканен.

Уже сегодня визовый центр Финляндии в Петербурге перестал принимать заявления на визы и виды на жительство. Кроме того, в августе подать документы на визу и вид на жительство нельзя будет ни в Москве, ни в любом другом российском визовом центре. Официальная причина — «нехватка ресурсов».

На сегодня въезд в Финляндию полностью закрыт для российских туристов. Пересечь границу можно только по учебе, делам бизнеса или для обслуживания недвижимости, но и эти правила ужесточаются. В частности, россиянам запретят транзит через Финляндию в другие страны.

Ранее Кости Хейсканен в комментарии 5-tv.ru заявил, что новое правительство Финляндии во главе с премьер-министром Петтери Орпо забыло уроки Второй мировой войны и идет чуть ли не на конфронтацию с Россией, заявляя о неких военных действиях.