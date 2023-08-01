Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности страны

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Что послужило поводом для дипломатического скандала?

Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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Посла Варшавы в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины из-за фразы министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности страны. Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что дружба между двумя государствами намного глубже «политической целесообразности». Политика, как отмечается, не должна вносить сомнения в прочность отношений народов двух стран.

Поводом для дипломатического скандала послужило недавнее заявление Пшидача. Он призвал Украину ценить роль Польши, оказавшей соседней стране внушительную поддержку за последние месяцы и годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал американского журналиста Такера Карлсона негодяем из-за его взглядов.

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