Глава МИД Украины Кулеба назвал Такера Карлсона негодяем из-за его взглядов
При этом у непопулярной в Киеве точки зрения оказалось немало сторонников.
Фото, видео: REUTERS / Lucas Jackson; 5-tv.ru
Заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что подрыв Каховской ГЭС — дело рук Зеленского, вывело из себя главу киевской дипломатии. Дмитрий Кулеба назвал ведущего украинофобом и негодяем.
При этом у непопулярной в Киеве точки зрения оказалось немало сторонников. Первый выпуск авторского шоу Карлсона в интернете посмотрели больше 100 миллионов зрителей, и по этому показателю ведущий в несколько раз превзошел собственные передачи на канале Fox News, откуда его уволили за принципиальность.
Ну а в новой серии своего шоу острый на язык журналист, кроме прочего, высмеивает действующего главу Белого Дома, а также рассказывает о личной жизни одного из его предшественников — Барака Обамы. Якобы у него была внебрачная связь.
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