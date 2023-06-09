Заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что подрыв Каховской ГЭС — дело рук Зеленского, вывело из себя главу киевской дипломатии. Дмитрий Кулеба назвал ведущего украинофобом и негодяем.

При этом у непопулярной в Киеве точки зрения оказалось немало сторонников. Первый выпуск авторского шоу Карлсона в интернете посмотрели больше 100 миллионов зрителей, и по этому показателю ведущий в несколько раз превзошел собственные передачи на канале Fox News, откуда его уволили за принципиальность.

Ну а в новой серии своего шоу острый на язык журналист, кроме прочего, высмеивает действующего главу Белого Дома, а также рассказывает о личной жизни одного из его предшественников — Барака Обамы. Якобы у него была внебрачная связь.