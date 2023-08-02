В страшном ДТП с участием грузовика на самарской трассе погибли два человека

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 37 0

Авария произошла на 1061-м километре федеральной трассы М5 «Урал».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жуткое ДТП с участием трех автомобилей и грузовика унесло жизни двух людей. Авария произошла на федеральной трассе в Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале написала региональная прокуратура.

5-tv.ru

Произошло все на 1061-м километре трассы М-11 «Урал» в районе 13:15 по местному времени (12:15 по московскому — Прим. ред.). На полученных 5-tv.ru кадрах видно, что попавшие в ДТП машины превратились в груду металла, грузовик оказался на обочине в перевернутом состоянии. После столкновения на месте произошел сильный пожар.

По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Granta, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовиком. Сложившаяся на дороге ситуация привела к столкновению двух других машин — еще одной Lada Granta и Lexus. На месте от полученных травм скончались водители двух «Грант». Пострадал и водитель иномарки. Водителю фуры удалось отделаться нешуточным испугом.

Агентство РИА Новости со ссылкой на Минздрав области сообщило, что выжившие участники ДТП были госпитализированы в больницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Другие детали устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что люди прыгали из окон, чтобы спастись от пожара в многоэтажке в Алма-Ате.

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В страшном ДТП с участием грузовика на самарской трассе погибли два человека

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