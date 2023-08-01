В Алма-Ате эвакуировали несколько сотен жителей горящего 16-этажного дома. Некоторым людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от наступающего огня.

Около 250-300 человек были эвакуированы по лестничному маршу. Еще около 50 — по трехколесной пожарной лестнице и трем автолестницам. Заблокированные пожаром в квартирах люди выбирались через окна — внизу из ловили с коврами и матрасами. На снятые очевидцами кадры попал момент спасения ребенка подобным образом.

Пожар в бывшей казахстанской столице начался в 17:10 по местному времени (14:10 по московскому — Прим. ред.). По данным МЧС, причиной послужило возгорание электрических кабелей в шахте лифта между пятым и шестым этажами.

Пожар был ликвидирован спустя почти полтора часа. Информации о погибших не поступало. К настоящему часу, передает агентство РИА Новости со ссылкой на местный горздрав, с места происшествия был госпитализирован 31 человек, в том числе 16 детей.

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