Люди прыгали из окон, чтобы спастись от пожара в многоэтажке в Алма-Ате — видео
В местные больницы был госпитализирован 31 человек. Среди них есть дети.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Михеев;ВКонтакте / Алматы Online /wall-121730249; 5-tv.ru
В Алма-Ате эвакуировали несколько сотен жителей горящего 16-этажного дома. Некоторым людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от наступающего огня.
Около 250-300 человек были эвакуированы по лестничному маршу. Еще около 50 — по трехколесной пожарной лестнице и трем автолестницам. Заблокированные пожаром в квартирах люди выбирались через окна — внизу из ловили с коврами и матрасами. На снятые очевидцами кадры попал момент спасения ребенка подобным образом.
Пожар в бывшей казахстанской столице начался в 17:10 по местному времени (14:10 по московскому — Прим. ред.). По данным МЧС, причиной послужило возгорание электрических кабелей в шахте лифта между пятым и шестым этажами.
Пожар был ликвидирован спустя почти полтора часа. Информации о погибших не поступало. К настоящему часу, передает агентство РИА Новости со ссылкой на местный горздрав, с места происшествия был госпитализирован 31 человек, в том числе 16 детей.
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