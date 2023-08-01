В центре Москвы вспыхнул пожар в ресторане «Лондон»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 19 0

В данный момент известно, что возгорание произошло на кухне заведения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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В центре Москвы на Кузнецком мосту вспыхнул пожар в ресторане «Лондон». По данным источника 5-tv.ru возгорание произошло на кухне заведения вечером 1 августа. Опубликованы первые кадры с места происшествия. 

По предварительным данным, загорелась плита. На месте работают несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших пока нет. 

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры страшного пожара в Казахстане, люди прыгали из окон многоэтажки и бросали своих детей на матрасы под окнами, чтобы спасти их от угарного газа. 

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