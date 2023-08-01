В центре Москвы вспыхнул пожар в ресторане «Лондон»
В данный момент известно, что возгорание произошло на кухне заведения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru
В центре Москвы на Кузнецком мосту вспыхнул пожар в ресторане «Лондон». По данным источника 5-tv.ru возгорание произошло на кухне заведения вечером 1 августа. Опубликованы первые кадры с места происшествия.
По предварительным данным, загорелась плита. На месте работают несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры страшного пожара в Казахстане, люди прыгали из окон многоэтажки и бросали своих детей на матрасы под окнами, чтобы спасти их от угарного газа.
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