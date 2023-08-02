Алена Шишкова призналась в сделанной пластике

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Алексей Панков
Алексей Панков 232 0

Бывшая девушка Тимати раскрыла свой секрет в своих социальных сетях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / missalena.92; 5-tv.ru

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Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова призналась, что сделала пластическую операцию. Соответствующей новостью девушка поделилась в своем блоге. К какой части тела приложил руку хирург финалистка конкурса «Мисс Россия» решила не рассказывать.

«У меня сегодня будет операция. <…> Безумно волнуюсь, но будет красота. Пожелайте мне удачи», — написала девушка.

Слухи о том, что девушка не пренебрегает помощью пластических хирургов ходили уже давно. Однако Шишкова заявляла, что это ложь.

Вместе с тем девушка признавалась, что ей трудно набирать вес. Из-за этого ей часто приходится слышать множество неприятных слов в свой адрес. Кроме того, ее критиковали за использование филлеров. Из-за косметологических уколов ее лицо казалось опухшим.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати приостановил музыкальную карьеру. Артист решил уйти в бизнес. По его словам, есть огромное количество сфер, где он может реализоваться.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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