Женился? На пальце девушки Тимати заметили «кольцо любви» за 2 миллиона

Валентина Иванова уже получала от рэпера кольцо, которое фанаты приняли за помолвочное. Рядом с ним на безымянном пальце модели теперь красуется еще один экземпляр Cartier.

Модель Валентина Иванова, избранница рэпера Тимати (Настоящее имя Тимур Юнусов. — Прим. ред.) теперь, возможно, уже не просто возлюбленная, а жена! Внимательный фотограф издания Woman.ru запечатлел обручальное (предположительно) кольцо на безымянном пальце красавицы, которая прибыла вместе с бойфрендом на VK Fest в столичный Парк Горького.

У 39-летнего Тимати двое детей от отношений с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, однако он ни разу не был женат. Иванова стала едва ли не первой девушкой, которую открыто приняла мама рэпера Симона Юнусова, которая, к слову, оказывает значительное влияние на него. Женщина осыпает ее комплиментами в соцсетях, регулярно поощряет своим вниманием. Тимати уже подарил возлюбленной кольцо в виде гвоздя Cartier, которое пресса и фанаты приняли за помолвочное.

Теперь на безымянном пальце Ивановой рядом с этим украшением появилось еще одно кольцо любви — модель Cartier Love. Оно выполнено из белого золота и усыпано 72 бриллиантами, стоит около двух миллионов рублей. Неужели знаменитый холостяк сыграл тайную свадьбу? Или это просто очередной дорогой подарок даме сердца? Сами селебрити свой статус не комментируют, хотя романтические отношения не скрывают.

К слову, слухи о помолвке Тимати недавно в своем шоу подогрел комик Павел Воля. Он заявил, что рэпер сделал своей женщине предложение, а потом пошутил — скоро появится «богатая популярная разведенка». И пожелал артисту продержаться хотя бы до лета.

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