Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником. Глава государства отметил неоценимый вклад служащих, их мужество и героизм.

«Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных Сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству. Убежден, вы никогда не подведете, будете и впредь твердо стоять на страже национальных интересов государства», — отметил глава государства.

В 2023-м году бойцы ВДВ отмечают 93-ю годовщину создания войск. Традиционно этот праздник отмечается 2 августа. Он был учрежден как памятный день указом президента от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

В прошлом году в России в этот день прошел ряд мероприятий. В частности, в Москве организовали торжественное шествие парадных расчетов ВДВ, военно-патриотических клубов десантной направленности и ВВПОД «Юнармии». Главным событием стало возложение цветов к памятникам воинам-десантникам, а вечером москвичей ждал концерт, в котором принял участие Ансамбль песни и пляски ВДВ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как группа бойцов ВДВ уничтожила пункт ВСУ на багги.