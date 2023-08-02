В Минобороны России рассказали, как выполнялась наисложнейшая боевая задача.

Защитники Донбасса сорвали пять атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск „Центр“ отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ», — отметил Савчук.

Он также добавил, что в ходе бов на уже занятых рубежах в Луганской народной республике подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации были захвачены семь опорных пунктов ВСУ. Потери противника составили более 100 боевиков, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля пикап.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушную тревогу объявили сразу во всех областях Украины.