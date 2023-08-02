«Свободный мир»: как Польша сама себя загнала в ловушку

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Myśl Polska: Польша своей позицией по Украине завела себя в тупик

«Свободный мир»: как Польша сама себя загнала в ловушку

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Тема:
Спецоперация

Польские политики придерживаются крайне абсурдной позиции по украинскому конфликту.

Польша своей позицией по Украине загнала сама себя в тупик и стала жертвой собственной пропаганды. Об этом написал в статье главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард.

По его словам, польский тезис о том, что Украина «воюет за весь свободный мир», Европу и Польшу, крайне удобен киевскому режиму в части получения военной, финансовой и политической помощи. Энгельгард также подчеркнул, что заявления политиков Польши о «гибели украинцев за свободу» являются абсурдными и не имеющими отношения к действительности.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению секретаря Совбеза России Николая Патрушева, Польша перешла к захвату территорий на западе Украины.

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