«Не в нашей природе»: Бразилия выступила против расширения БРИКС

Бразилия выступила против расширения БРИКС
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Почему страна так не хочет этого процесса?
Бразилия выступает против расширения БРИКС, поскольку это может «превратить блок во что-то другое». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бразильских чиновников.
По их мнению, любое расширение организации должно быть постепенным.
«В какой-то момент Бразилии придется уступить <…>, но не в нашей природе блокировать что-то», — сказал собеседник издания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться в БРИКС.
- 1 авг
- «Существуют нюансы»: в Кремле анонсировали обсуждение темы расширения БРИКС
- 1 авг
- Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС
- 30 июл
- Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС
- 29 июл
- «Марионетка в руках США»: может ли Россия выйти из ООН и к чему это приведет
- 28 июл
- Индия и Бразилия выступили против идеи расширить альянс БРИКС
- 26 июл
- Путин: доллар сегодня используется в качестве инструмента политической борьбы
- 26 июл
- Путин: члены БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов
- 24 июл
- Патрушев отправится в ЮАР для переговоров с коллегами из стран БРИКС
- 23 июл
- Макрона и лидеров США и Великобритании не пригласили на саммит БРИКС
- 20 июл
- Стало известно количество стран, желающих вступить в БРИКС
+18° 758 мм рт. ст.
88%
88%
91.78
0.19 100.70
-0.24
0.19 100.70
-0.24
Нашли ошибку?