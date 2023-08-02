Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Лидеры общаются в текущее время.

Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, разговор идет сейчас, о его итогах Кремль расскажет позднее.

В июле сообщалось, что Эрдоган рассчитывает на переговоры по зерновой сделке с Путиным. Турецкий лидер выражал надежду на продолжение черноморской инициативы.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, возможно ли продолжить выполнение зерновой сделки без России.

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