Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 104 0

Президент вручает госнаграды в Кремле.

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин поблагодарил героев специальной военной операции на Украине за преданную службу России. Российский лидер принимает участие в торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле.

«Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине. Вы доказали, что своими устремлениями и созидательным трудом, реакцией на то, что происходит в мире, в стране, своим талантом, потрясающими достижениями ради общего блага, верностью гражданскому долгу и военной присяге можно добиться очень многого», — отметил Путин.

Президент вспомнил героические поступки командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьева. К сожалению, награды им вручены посмертно.

«Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — сказал Путин.

Днем ранее, 1 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, который сумел в одиночку остановить целую колонну наступающих на запорожском направлении украинских террористов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне спецоперации было уничтожено американское «чудо-оружие».

Тема:
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