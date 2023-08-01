«Не сработало»: в зоне спецоперации было уничтожено американское «чудо-оружие»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 150 0

Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил об уничтожении чудо-оружия в зоне спецоперации

«Не сработало»: в зоне спецоперации было уничтожено американское «чудо-оружие»

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В США признают, что неонацисты несут огромные потери. Кроме того, ликвидируется западная техника.

Украинский конфликт может закончиться куда раньше из-за глобальных провалов боевиков киевского режима. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.

По его словам, именно из-за неудач президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает новые боеприпасы у Запада.

«Чудо-оружие» не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк «Леопард 2». Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое», — отметил Рикардс.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине недостаточно оказываемой Западом помощи в условиях конфликта с Россией.

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